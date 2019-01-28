قفشة يتحدث عن عبد الله السعيد بعد انضمامه لبيراميدز

عبدالله السعيد لاعب بيراميدز كتب - عادل أبو الفضل: تحدث محمد مجدي قفشة لاعب نادي بيراميدز عن زميله بالفريق عبد الله السعيد، والمنضم حديثًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقال قفشة في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد "أشارك في أكثر من مركز ولكن أفضل اللعب في مركز صانع الألعاب". أكثر من مركز ولكن أفضل اللعب في مركز صانع الألعاب". وواصل "أنا تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت بالتأكيد ولا أمانع اللعب في أي مركز يُطلب مني المشاركة فيه". وأستكمل "عبد الله السعيد لاعب كبير وأحترمه وسيترك فراغ كبير في هذا المركز". واضاف "بالنسبة لي محمد أبو تريكة هو رقم 1 في هذا المركز بالتأكيد، وعبد الله شخصية محترمة وأعتبره شقيقي الأكبر ولا أمانع اللعب بجواره بالتأكيد".

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