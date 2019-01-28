مواجهة ثأرية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الاتحاد الانجليزي

كتب - عادل أبو الفضل:

أجريت مساء اليوم الاثنين في لندن، قرعة مباريات الدور التالي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، في حضور ثنائي نادي ارسنال ومنتخب إنجلترا السابق إيان رايت وأليكس سكوت واللذان قاما بسحب الكرات من أجل تحديد المواجهات.

واسفرت القرعة عن مواجهة من ثأرية العيار الثقيل بين مانشستر يونايتد الذي يسير بشكل جيد مع مدربه

الجديد سولسكاير، أمام فريق تشيلسي حامل لقب النسخة الأخيرة، والذي كان أحرزها على حساب الشياطين الحمر بهدف نظيف.

وكان مانشستر يونايتد نجح في إقصاء ارسنال بالتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بينما تمكن تشيلسي من الوصول لذلك الدور بالفوز على شيفيلد

وينزداي بثلاثية نظيفة.

فيما سينتظر فريق مانشستر سيتي المباراة المعادة بين ميدلزبره ونيوبورت كاونتي، لمعرفة خصمه.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

مانشستر يونايتد - تشيلسي

مانشستر سيتي - الفائز من مباراة نيوبورث وميدلزبره

بريستول - الفائز من مباراة ولفرهامبتون وشروسيري تاون

واتفورد – الفائز من مبارا ة بورتسموث و كوينز بارك رينجرز

ويمبلدون - ميلوول

دونكاستر - كريستال بالاس

سوانسي – الفائز من مباراة بارنيت أو برنتفورد

دربي كاونتي - الفائز من مباراة برايتون و وست بروميتش