طنطا 97 بطل منطقة الغربيه

كتب- صالح شحاتة:

حقق فريق طنطا مواليد 97 إنجازا آخر يضاف لسجل قطاع الناشئين بالنادى بالفوز ببطولة الغربيه للمرحله بعد فوز فريقا 99و2002 بالبطوله أيضا وبهذا يكون طنطا قد حقق 3 بطولات من اصل 5.

وجاء فوز فريق 97 بالبطوله بعد أن احتل المركز الأول فى مجموعته ليلتقى بفريق الماليه نال طنطا هزيمة بهدف فى المباراه الأولى وتفوق فى مباراة العوده بثلاثية دون

رد. يشرف على قطاع الناشئين بطنطا د هانى سعيد ويراسه صلاح محسن وعلاء صابر المدير الفنى للقطاع ويقوم بتدريب فريق 97 محمد شبل ويعاونه كريم الشريف وجمال درويش ومعهم على البطاطا إدارى واللاعبون الذين مثلوا الفريق خلال مشوار البطوله هم

محمد رضا، ومحمد الشاذلي، ومحمد سامي، ومحمد حسام،

وحسين رمضان، وحسام رضا، وعمر نبيل، وابراهيم اسماعيل، واسامة ابراهيم، واحمد كمال، ومتعب رمضان

و محمود عبدالوهاب، وكريم عبدالرحمن، ومصطفي الاباصيري، وأحمد صبري، ومحمد لطفي كيتو، وأحمد قطب، ومحمد مجدي.

بينما مثل فريق مالية كفر الزيات كل من محمد السيد، وعبدالله ضيف، ومصطفي حسن، ونادر ابراهيم، ومصطفي حسن، ونادر يسري، ومصطفي حسن، وعمرو عبدالفتاح، ونجيب محمد، ومحمد صبحي، وحازم سعد، وكمال السيد، وعبدالجليل محمدو محمود معروف، ومحمد مساعد، ومحمد حسن، ومحمد السيد، وأحمد عادل، ومحمد جمال، وعلي السيد.