كشف محمد مجدي قفشة لاعب نادي بيراميدز عن موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق خلال انتقالات يناير الحالية.
وقال قفشة في تصريحات لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد "كنت أرغب في الرحيل عن بيراميدز لرغبتي في المشاركة بالمبارياتبإستمرار، ولكن مسئولي النادي أبدوا تمسكهم الشديد بوجودي".
وأردف " حسام البدري تحدث معي وهو بمثابة والدي، وتركي أل الشيخ تحدث معي أيضًا، وأكدا تمسك الفريق بوجودي".
وأضاف "الأهلي والزمالك تحدثا معي ولا اريد ان اتطرق لتفاصيل ما حدث، ولكنني أؤكد انني مستمر مع بيراميدز في الوقت الحالي".
يذكر أنه تم تداول العديد من الأنباء عن رغبة الأهلي والزمالك في التعاقد مع قفشة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قبل أن يؤكد فريق بيراميدز على استمرار اللاعب في صفوفه.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد مجدي قفشة يكشف موقفه من بيراميدز.. وحقيقة عروض الاهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.