مدافع الزمالك يكشف عن موقف مستحقاته المتأخرة

محمود فتح الله

كتب - عادل أبو الفضل:

أكد محمود فتح الله لاعب فريق النجوم الحالي والزمالك السابق، أن هذا التوقيت ليس مناسبا لطرح ازمة مستحقاته مع النادي الابيض.

وقال فتح الله في تصريحات اذاعية "لم احصل

على باقي مستحقاتي من الزمالك، ولن اطلبها خلال هذه الفترة لان الفريق يسير بشكل جيد، ولا أريده أن يتأثر بأزمات".

وواصل " حصلت على 25% من مستحقاتي ومازال يتبقى لي 4 مليون و 300 الف جنيها، كان من المفترض ان احصل علي 50% منهم واقوم بالتنازل عن الباقي".

واختتم "لن أطرح ذلك الأمر الأن، فمستحقاتي سأطالب بها في الوقت المناسب".