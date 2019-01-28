مدافع الزمالك يكشف عن موقف مستحقاته المتأخرة

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أكد محمود فتح الله لاعب فريق النجوم الحالي والزمالك السابق، أن هذا التوقيت ليس مناسبا لطرح ازمة مستحقاته مع النادي الابيض.
وقال فتح الله في تصريحات اذاعية "لم احصلعلى باقي مستحقاتي من الزمالك، ولن اطلبها خلال هذه الفترة لان الفريق يسير بشكل جيد، ولا أريده أن يتأثر بأزمات".
وواصل " حصلت على 25% من مستحقاتي ومازال يتبقى لي 4 مليون و 300 الف جنيها، كان من المفترض ان احصل علي 50% منهم واقوم بالتنازل عن الباقي".
واختتم "لن أطرح ذلك الأمر الأن، فمستحقاتي سأطالب بها في الوقت المناسب".
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