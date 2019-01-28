مدافع الزمالك السابق: ميدو لم يكن سبب في رحيلي عن الفريق

احمد حسام ميدو

كتب - عادل أبو الفضل:

كشف محمود فتح الله لاعب نادي الزمالك السابق والنجوم الحالي، كواليس رحيله عن صفوف القلعة البيضاء.

وقال فتح الله في تصريحات إذاعية "كنت أنا صاحب قرار الرحيل عن الزمالك، وعدم التجديد، ولم يكن أحمد حسام

ميدو السبب في رحيلي بأي شكل من الاشكال".

وأوضح "تم إجباري على الرحيل من الزمالك، فقد كان اخر موسم لي ورأيت ان الفريق يطيح بمعظم اللاعبين الكبار،

وطلب مني احمد سليمان التجديد مع جدولة المستحقات القديمة التي كانت تبلغ 7 مليون جنيه".

وواصل "شعرت حينها أن التجديد أمر غير مقنع وقررت الرحيل، و قبل لقاء مازيمبي احضرت قميص الفريق وحصلت على توقيع كل اللاعبين، وشعرت بالحزن الشديد لرحيلي، ولكني سأبقى زملكاوي للأبد".