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كشف محمود فتح الله لاعب نادي الزمالك السابق والنجوم الحالي، كواليس رحيله عن صفوف القلعة البيضاء.
وقال فتح الله في تصريحات إذاعية "كنت أنا صاحب قرار الرحيل عن الزمالك، وعدم التجديد، ولم يكن أحمد حسامميدو السبب في رحيلي بأي شكل من الاشكال".
وأوضح "تم إجباري على الرحيل من الزمالك، فقد كان اخر موسم لي ورأيت ان الفريق يطيح بمعظم اللاعبين الكبار،
وواصل "شعرت حينها أن التجديد أمر غير مقنع وقررت الرحيل، و قبل لقاء مازيمبي احضرت قميص الفريق وحصلت على توقيع كل اللاعبين، وشعرت بالحزن الشديد لرحيلي، ولكني سأبقى زملكاوي للأبد".
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع الزمالك السابق: ميدو لم يكن سبب في رحيلي عن الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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