خبير تحكيمي يكشف حقيقة إستحقاق الأهلي ووادي دجلة لركلتي جزاء

كتب - عادل أبو الفضل:

علق احمد الشناوي الخبير التحكيمي على أداء أحمد الغندور حكم مباراة الأهلي ووادي دجلة، والتي انتهت بفوز الفريق الاحمر بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

وقال الشناوي خلال تحليله للأداء التحكيمي على فضائية on sport "في حالة ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة لصالح الاهلي، فإن رمضان صبحي دفع مدافع وادي دجلة، قبل أن يتدخل معه المدافع الثاني".

وأوضح "في حالة دفع رمضان صبحي لمدافع دجلة فإن الحكم المساعد أو الحكم الخامس، كانا هما الاقرب لرؤية مخالفة رمضان صبحي".

وأردف "الحكم لم يرى سوى قيام مدافع وادي دجلة بدفع رمضان صبحي بعد ذلك، وهو خطأ سليم ويستوجب الحصول على ركلة جزاء، ولكن لاعب الأهلي ارتكب خطأ سابق ضد لاعب وادي دجلة كان يستوجب الحصول

على خطأ".

وتابع "لم يحدث تواصل من مساعد الحكم أو الحكم الخامس مع احمد الغندور حكم المباراة لإخطاره بوجود خطأ من رمضان صبحي، وبالتالي فعدم الإهتمام بالتواصل بين الحكام كان سبب في عدم رؤية الحكم للخطأ الأول ضد رمضان".

وعن ركلة جزاء وادي دجلة أشار "الفريق الدجلاوي استحق ركلة الجزاء بسبب حدوث تدخل من محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي ضد لاعب وادي دجلة".

واستطرد "قدم محمد الشناوي أعاقت قدم لاعب وادي دجلة وبالتالي فإن ركلة الجزاء صحيحة بنسبة 100%".