سيد عبدالحفيظ: محمود البنا أدار لقاءات للترجي رادس أكثر من الزمالك

أعاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الجدل حول الحكام الذين يديرون مباريات الزمالك قائلاً عقب نهاية مباراة الأهلي ووادي دجلة إن الحكم الدولي محمود البنا أدار لقاءات للترجي االتونسي وفي ملعب رادسأكثر من الزمالك.
وأكد مدير الكرة أنه يوجه معلومات وتساؤلات موضحاً أن الحكم محمد الصباحي تم استبعاده من مباريات الزمالك لمجرد احتسابه ضربة جزاء لصالح سموحة في
وأشار إلى أنه لا يقصد الإساءة أو السخرية موضحاً أنه يسرد معلومات ويتمنى الرد عليها.
وفاز الأهلي على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف بالجولة العشرين للدوري.
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