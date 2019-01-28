سيد عبدالحفيظ: محمود البنا أدار لقاءات للترجي رادس أكثر من الزمالك

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

أعاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الجدل حول الحكام الذين يديرون مباريات الزمالك قائلاً عقب نهاية مباراة الأهلي ووادي دجلة إن الحكم الدولي محمود البنا أدار لقاءات للترجي االتونسي وفي ملعب رادس

أكثر من الزمالك.

وأكد مدير الكرة أنه يوجه معلومات وتساؤلات موضحاً أن الحكم محمد الصباحي تم استبعاده من مباريات الزمالك لمجرد احتسابه ضربة جزاء لصالح سموحة في

لقاء الفريقين وهو ما حدث مع الحكم محمود بسيوني الذي احتسب ضربة جزاء ضد الزمالك في لقاء طنطا في أكتوبر 2017.

وأشار إلى أنه لا يقصد الإساءة أو السخرية موضحاً أنه يسرد معلومات ويتمنى الرد عليها.

وفاز الأهلي على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف بالجولة العشرين للدوري.