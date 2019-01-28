مدرب وادي دجلة: الحكم احتسب ركلة جزاء وهمية للأهلي

تاكيس جونيس المدير الفني لفريق وادي دجلة

كتب - محمد اللاهوني

أكد المدرب اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني لفريق وادي دجلة أن افتقاد التركيز في أول نصف ساعة من عمر لقاء الأهلي أدى لاستقبال هدف والتعرض لأكثر من فرصة موضحاً أن فريقه استطاع السيطرة على مجريات الأمور بعد مرور النصف ساعة الأولى

وأضاف جونيس في المؤتمر الصحفي:" غاب عن

وادي دجلة التوفيق والحكم احتسب ضربة جزاء وهمية في الأساس خطأ ضد رمضان صبحي لاعب الأهلي".

وأكد أنه راضٍ بالأداء الذي جعل الأهلي يبدو أصغر من وادي دجلة داخل المستطيل الأخضر قائلاً:" حزين لأن بعض من ينتموا للأهلي في

المستطيل الأخضر قاموا بتصرفات لا تليق بقيمة الفريق الأحمر".

وأشار إلى أن مدرب حراس الأهلي أمسك بالكرة كي يعطل هجمات دجلة قائلاً:" يجب على هؤلاء أن يدركوا قيمة الفريق الأحمر ولا يرتكبون مثل هذه التصرفات".

وأكد المدرب اليوناني أنه لا يخشى الهبوط وواثق من تحقيق مركز متقدم مطالباً ببعض التدعيمات القوية للفريق الأحمر.

وفاز الأهلي على وادي دجلة بنتيجة 2-1 في الجولة العشرين للدوري.