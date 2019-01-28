رياضة | ميسي يتوج بجائزة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتوج بجائزة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في موسم 2017-2018 من خلال حفل "جران جالا" الذي نظمته صحيفة الموندو ديبوريتفو.
وتسلم ميسي من خلال خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن الموسم الماضي بعد تتويجه باللقب مع البارسا.
وقال "الليو" بعد الفوز بالجائزة: "لا بد من توجيه الشكر للجميع، إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا اليوم، أود أن أشكر رابطة الليجا وزملائي على تلك الجائزة".
وتابع: "الدوري صعب وفارق النقاط ليس بالبعيد، كما أن بطولة الكأس معقدة خسرنا مباراة الذهاب من إشبيلية".
وأكمل حديثه: "سنحتاج لتقديم أفضل مستوي في العودة، مباراة ليست سهلة، ندعو الجماهير للاحتشاد في الكامب نو لمؤازرة الفريق".
يُذكر فأن برشلونة يتصدر ترتيب جدول بطولة الدوري الإسباني حالياً برصيد 49 نقطة، فيما يتصدر الليو قائمة هدافي الليجا برصيد 19 هدفاً.
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