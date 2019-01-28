رياضة | مع لاسارتي.. الأهلي يرفع شعار "إحنا بنلعب شوط واحد بس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع لاسارتي.. الأهلي يرفع شعار "إحنا بنلعب شوط واحد بس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النادي الأهلي فوزاً صعباً على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الأحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثنائية الأهلي كلاً من؛ عمرو السولية بالدقيقة 17 للاعب الذي يحمل نفس الرقم وهو عمرو السولية بعد تمريرة من رمضان صبحي تلقاها نجم وسط الأهلي بتسديدة من لمسة واحدة أما الهدف الثاني جاء عن طريق علي معلول بالدقيقة 65 من ركلة جزاء فعلى الرغم من تصدي عبد المنصف لها لكن ظهير الأحمر يعود ويكملها في شباك دجلة.

ويحتل النادي الأهلي حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة بينما يظل وادي دجلة صاحب الأداء الجيد في الشوط الثاني من المباراة بالمركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.

قدم النادي الأهلي شوط أول جيد وظهرت فيه خطورة الثلاثي الأمامي رمضان صبحي وجونيور آجايي وحسين الشحات وترجموا تلك السيطرة بهدف السولية الذي جاء من خلال هجمة من الجهة اليسرى بواسطة رمضان صبحي.

وكانت الكرة بحوزة لاعبي النادي الاهلي فى منتصف الميدان خلال أغلب دقائق الشوط الأول الذي شهد أيضاً سيطرة وهجمات بالجملة من لاعبي الأحمر على دفاعات وادي دجلة المتراجع تماماً للمنطقة الدفاعية وسط اختراقات وعرضيات من الخصم على الأطراف لكنها كانت تحتاج لمهاجم بقوة ثنائي الأهلي الغائب أزارو أو مروان محسن.

أما في شوط المباراة الثاني؛ شهد منذ بدايته تبادل التمريرات بين أقدام لاعبي وادي دجلة فى منتصف الميدان بدون ضغط من النادي الأهلي صاحب الأداء المتراجع عكس الشوط الأول من المباراة.

وانحصرت الكرة في منتصف الميدانوسط هدوء نسبي في مجريات اللقاء وتمريرات مقوعة من لاعب الأهلي في وسط الملعب وفي الخط الأمامي وتراجع مستوى جونيور آجايي وحسين الشحات بشكل ملحوظ كما أن تغييرات لاسارتي لم تأتي بمفعولها وظل الأحمر متراجعاً ويتضح بشكل كبير انخفاض المستوى اللياقي للاعبين.

وظهر الأهلي أمام وادي دجلة بمستوى مختلف بعض الشيء عن مباراته الماضية أمام مصر المقاصة والتي شهدت أيضاً تراجع نسبي في مستوى لاعبي الأحمر خلال الشوط الثاني لكن ساعدهم مستوى المنافس السيء في تسجيل هدف ثالث لتنتهي المباراة 3-0 ونفس الأمر سبق وإن حدث في مباراتي بيراميدز وفيتا كلوب في إفريقيا.