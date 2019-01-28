رياضة | عقبة وحيدة تقف أمام انتقال دي ليخت إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقبة وحيدة تقف أمام انتقال دي ليخت إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي برشلونة في تدعيم صفوفه بقوة خلال الفترة الحالية من أجل المنافسة بشدة على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن الهولندي دي ليخت لاعب أياكس أمستردام يرحب بالانتقال إلى برشلونة بعدما أكد على رغبته في اللعب بجوار زميله دي يونج المنتقل حديثاً للنادي الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك مشكلة في طريق برشلونة هي قيمة اللاعب والتي تتعدى الـ60 مليون يورو مما يتطلب من النادي دراسة وضعه الاقتصادي للوقوف على موعد إتمام الصفقة .

وعلى صعيد آخر؛ يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد إشبيلية في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الملك وذلك يوم الأربعاء المُقبل.