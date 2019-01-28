رياضة | بعد تصريحات عبد الحفيظ.. محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تصريحات عبد الحفيظ.. محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم محمود البنّا لإدارة مباراة الزمالك والمقاصة غدًا في الجولة العشرين من الدوري المصري.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية إن محمود البنّا تم ابلاغه بإدارة مباراة الزمالك والمقاصة منذ يومين وليس له علاقة بتصريحات سيد عبد الخفيط مدير الكرة بالأهلي بعد مباراة دجلة اليوم.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد قال: "الحكم المصري محمود البنا أدار للترجى التونسي مباريات أكثر من المواجهات التى أدارها لنادي الزمالك المصري فما السبب".

سيد عبد الحفيظ: البنا أدار مباريات في الدوري التونسي أكثر من لقاءات الزمالك في مصر

عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب نظيره وادي دجلة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلي نجح في الحصول على الثلاث نقاط بعد أداء مميز وخلق فرص تهديفية عديدة، وأن هناك تركيزًا كبيرًا من اجل الاستمرار في تقديم العروض القوية خلال الفترة المقبلة.

وعن الإصابات، أوضح أن ياسر إبراهيم اشتكى من ثقل في العضلة الضامة. ورمضان صبحي يعاني من إجهاد، وأن الجهاز الفني فضّل خروجهما للحفاظ عليهما مؤكدًا أن هناك إيجابيات في ملف الإصابات بعد عودة صلاح محسن وسعد سمير وهشام محمد وجيرالدو إلى الحسابات واقتراب عودة حسام عاشور وأحمد فتحي ومروان محسن ووليد أزارو.

وأبدى مدير الكرة دهشته من تعيين طواقم تحكيم لمباريات الفرق المنافسة في الدوري مؤكدًا، أن الحكم الدولي محمود البنا أدار مباريات عديدة في الدوري التونسي فيما يغيب عن إدارة لقاءات الزمالك، موجهًا سؤاله إلى لجنة الحكام حول معايير اختيار الحكام للمنافسين في الدوري المصري.

الشناوي: هدف الأهلي غير شرعي.. وركلة جزاء دجلة "صحيحة"

أكد أحمد الشناوي خبير التحكيم أن هدف النادي الأهلي الثاني في وادي دجلة من ركلة جزاء غير صحيح لأن الكرة خطأ على رمضان صبحي لاعب القلعة الحمراء قبل احتساب الحكم ركلة ترجيح لصالحه سددها علي معلول وأحرز الهدف الثاني.

وأوضح الشناوي أن ركلة جزاء وادي دجلة صحيحة لأن محمد الشناوي حارس الأهلي تعمد الضغط بقدمه على اللاعب اليوناني.

كان الأهلي قد فاز على وادي دجلة 2-1 ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.

ياسر إبراهيم مهدد بالغياب عن الأهلي 14 يوما

تعرض ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.

واضطر ياسر إبراهيم لمغادرة المباراة في الدقيقة ٣٠ بعد الإصابة في الضامة ليحل زميله سعد الدين سمير بديلًا له.

وأكد خالد محمود طبيب الأهلي أن ياسر إبراهيم سيخضع لفحص طبي غدًا قبل المران الجماعي لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.

ومن المنتظر أن يغيب ياسر إبراهيم عن الأهلي من أسبوعين إلى 3 أسابيع إذا كانت الإصابة قوية في العضلة الضامة.

وبات ياسر إبراهيم مهددًا بالغياب عن الأهلي أمام سيمبا التنزاني ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال إفريقيا وإنبي وحرس الحدود في الدوري المصري.

الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع ثلاثي على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- الإسماعيلي 23 نقطة

11- المصري البورسعيدي 22 نقطة

12- الجونة 21 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- النجوم 20 نقطة

15- إنبي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة