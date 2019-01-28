رياضة | في مفاجأة كبيرة.. أرقام المدافع القادم لريال مدريد تتخطى كبار مدافعي أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مفاجأة كبيرة.. أرقام المدافع القادم لريال مدريد تتخطى كبار مدافعي أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إيدير ميليتاو، نجم دفاع فريق بورتو البرتغالي، والذي يقترب ريال مدريد الاسباني من التعاقد معه، يحقق أرقام دفاعية أفضل من نجمي دفاع الفريق سيرخيو راموس ورافائيل فاران.

وأفادت صحيفة "آس" الاسبانية، أن ميليتاو يسعى ليكون واحداً من أفضل قلوب الدفاع في العالم، حتى الآن، وذلك فقط في عمر 21 سنة، يملك أرقام أفضل من معظم مدافعي القارة، ريال مدريد بالفعل حصل على البيانات على ذلك، كما ذكرت هذه الصحيفة الأسبوع الماضي، النادي الأبيض مستعد لتقديم عرض بقيمة 50 مليون من أجله.

في الوقت الراهن، وقد أثبت قلب الدفاع الشاب قيمته: لديه إحصائيات أفضل هذا الموسم من راموس، فاران وناتشو. زملائه في بورتو كانوا واضحين جداً حيث قالوا: "أنه مدافع وحش وإذا قام بالتوقيع مع ريال مدريد، يمكته أن يصبح واحد من أفضل قلوب الدفاع في تاريخ النادي".

هو واحد من أهم لاعبي بورتو، متصدر الدوري البرتغالي برصيد 46 نقطة. وقد لعب البرازيلي هذا الموسم 27 مباراة بين جميع البطولات، تلقى 17 هدفاً بمعدل 0.6 هدف فقط لكل مباراة، وقد ترك بورتو، مع وجود المدافع على أرض الملعب، شباكه نظيفة 12 مرة، 44% من المباريات.

إذا قمنا بمقارنة أرقامه مع أرقام قلوب الدفاع في ريال مدريد، فإن ميليتاو يكتسحهم. على سبيل المثال، السجل لدى سيرجيو راموس تلقى 39 هدفاً في 31 مباراة (1.25 هدف في المباراة الواحدة)، فاران تلقى 31 هدفاً في 25 مباراة (1.25 هدف في المباراة الواحدة).

كما أنه يتفوق على ناتشو، الذي تلقى 19 هدفاً في 18 مباراة (1.05 في المباراة الواحدة)، من هؤلاء الثلاثة، فقط القائد سيرجيو راموس لديه رقم لم يتم هزيمته من قبل ميليتاو وهو الحفاظ على شباك المرمى نظيفة في 13 مناسبة، 43% من المجموع.

كما يحصد إيدير ميليتاو أرقاماً أفضل من العديد من قلوب الدفاع الأكثر شهرة في أوروبا. لديه معدل أفضل من جيرارد بيكيه، الذي يملك معدل هدف واحد في كل مباراة. أو حتى غودين، الذي يملك معدل تلقي الأهداف 0.9 هدف في كل مباراة.

بينما خارج إسبانيا، يمتلك ميليتاو إحصائيات دفاعية أفضل من فيرجيل فان دايك، قلب دفاع ليفربول، الذي لديه معدل تلقي للأهداف 0.82 هدف في كل مباراة، وأفضل أيضاً من جون ستونز، قلب دفاع مانشستر سيتي، الذي يملك معدل تلقي للأهداف 0.70 هدف في كل مباراة.

في الدوري الألماني، لديه سجل أفضل من زوله، الذي لديه معدل تلقي للأهداف أكثر من هدف واحد في كل مباراة، أيضاً أفضل من تياجو سيلفا، مدافع باريس سان جيرمان، الذي لديه معدل تلقي للأهداف هذا الموسم 0.75 هدف في المباراة الواحدة.

مستواه لم يمر دون أن يلاحظه في مكاتب السانتياجو بيرنابيو، خاصة أن إيكر كاسياس، زميل ميليتاو في بورتو، يؤيد بالفعل على توقيعه مع ريال مدريد.