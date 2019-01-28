رياضة | شرط وحيد للإنتاج الحربي لرحيل شديد قناوي لـ"بيراميدز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط وحيد للإنتاج الحربي لرحيل شديد قناوي لـ"بيراميدز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي برئاسة أشرف عامر شروطه من أجل الاستغناء عن أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر للفريق لصالح نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

وتلقى مجلس إدارة الإنتاج الحربي عرضاً من نادي بيراميدز للتعاقد مع أحمد شديد قناوي في الميركاتو الشتوي.

وحدد نادي الإنتاج الحربي طلباته من نظيره بيراميدز مقابل الاستغناء عن أحمد شديد قناوي وهي مبلغ مليون دولار لإعارة اللاعب لمدة 6 شهور إلى بيراميدز في يناير الجاري حتى نهاية الموسم الحالي.

وينتظر نادي الإنتاج الحربي رد إدارة بيراميدز على طلباته من أجل إتمام الصفقة.