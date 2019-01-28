رياضة | شرط وحيد للإنتاج الحربي لرحيل شديد قناوي لـ"بيراميدز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط وحيد للإنتاج الحربي لرحيل شديد قناوي لـ"بيراميدز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حدد مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي برئاسة أشرف عامر شروطه من أجل الاستغناء عن أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر للفريق لصالح نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.
وتلقى مجلس إدارة الإنتاج الحربي عرضاً من نادي بيراميدز للتعاقد مع أحمد شديد قناوي في الميركاتو الشتوي.
وحدد نادي الإنتاج الحربي طلباته من نظيره بيراميدز مقابل الاستغناء عن أحمد شديد قناوي وهي مبلغ مليون دولار لإعارة اللاعب لمدة 6 شهور إلى بيراميدز في يناير الجاري حتى نهاية الموسم الحالي.
وينتظر نادي الإنتاج الحربي رد إدارة بيراميدز على طلباته من أجل إتمام الصفقة.
أكد أحمد الشناوي خبير التحكيم أن هدف النادي الأهلي الثاني في وادي دجلة من ركلة جزاء غير صحيح لأن الكرة خطأ على رمضان صبحي لاعب القلعة الحمراء قبل احتساب الحكم ركلة ترجيح لصالحه سددها علي معلول وأحرز الهدف الثاني.
وأوضح الشناوي في تصريحات تليفزيونية أن ركلة جزاء وادي دجلة صحيحة لأن محمد الشناوي حارس الأهلي تعمد الضغط بقدمه على اللاعب اليوناني.
كان الأهلي قد فاز على وادي دجلة 2-1 ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.
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