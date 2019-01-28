رياضة | استبعاد نجم ريال مدريد من المنتخب الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد نجم ريال مدريد من المنتخب الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضد إسبانيول كان مرة أخرى يأمن الدفاع ويخلق الخطر في الهجوم، يتفاهم جيداً مع فينيسيوس جونيور، الذي شكل ثنائية معه في المباريات الأخيرة.
ويعتقد أن الخبرة التي أكتسبها عندما يلعب تحت الضغط المحاط في ريال مدريد يمكن أن يقدم مساعدة كبيرة في أوروبا. إذا أستمر هذا الوضع، سيذهب للمنتخب.
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