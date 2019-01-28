رياضة | غدا.. الأهلي يواجه المعادي وديا

يحوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية في الثالثة عصر غد الثلاثاء، أمام فريق المعادي.

ويسعى الأوروجوياني لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر لمنح الفرصة للاعبيه الذين لم يشاركوا في مباراة اليوم أمام وادي دجلة، وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز مساء اليوم على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

4 نجوم لا يمكنهم اللعب 90 دقيقة في الأهلي

أعرب مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رضاه على الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.

وقال مارتن لاسارتي إن الأهلي نجح في تحقيق فوز مهم على حساب منافس قوي، وحصل على 3 نقاط هامة في سبيل تحقيق الهدف الذي يسعى إليه بالوصول إلى قمة جدول مسابقة الدوري المصري.

وأوضح لاسارتي أن الأهلي ظهر بشكل جيد، خاصة في الدقائق الأولى التي لاحت فيها للفريق العديد من الفرص السهلة مشيرًا إلى أن إهدار عدد من الفرص يعتبر أمرًا طبيعيًا في كرة القدم.

وأشار إلى أن خروج أجاي جاء للحفاظ عليه، خاصة وأنه عائد من الإصابة، بعد أن غاب لفترة تجاوزت أربعة أشهر، وأن هناك لاعبين لا يمكنهم اللعب لمباراة كاملة مثل جيرالدو، وسعد سمير، وصلاح محسن، وهشام محمد، بعد عودتهم من الإصابة.

وتابع لاساراتي: "الإصابات ليست في العضلة الضامة فقط وأن أي دوري في العالم هناك بين كل مباراة وأخرى فارق ٧ أيام، بينما في مصر، الفارق ثلاث مباريات فقط، مما يتسبب في إرهاق الفريق.. الإصابات التي يتعرض لها العديد من اللاعبين تعد منطقية في ظل كثرة المباريات وضغطها بهذا الشكل".

وواصل لاسارتي: "اليوم.. أكملنا شهرًا بالعمل داخل الأهلي، والجهاز الفني يقوم بإجراء تدريبات استشفائية وبدنية للاعبين وعمومًا، أنا راضٍ عن البرنامج البدني الذي وضعناه للفريق حتى الآن".