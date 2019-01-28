رياضة | طاقم تحكيم موزمبيقي لإدارة مباراة الزمالك جورماهيا الكيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم تحكيم موزمبيقي لإدارة مباراة الزمالك جورماهيا الكيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر إقامتها يوم 3 فبراير المقبل بكينيا ضمن مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويقود المباراة طاقم تحكيم موزمبيقي بقيادة سيلسو الفاكو، ومعه شارديق مارنجيولي مساعد أول وبالوي زاكارايس مساعد ثان، ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأبيض إلى كينيا فجر الجمعة المقبل.

يذكر أن الفاكو هو من قام بتحكيم مباراة الزمالك أمام اتحاد طنجة المغربي فى ذهاب دور الـ 32 المكرر من نفس البطولة، حيث انتهت المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقين.