رياضة | بمشاركة نجوم الرياضة والإعلام.. القومية بطلا لكأس السيسى ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة نجوم الرياضة والإعلام.. القومية بطلا لكأس السيسى ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرياضية الكروية للمدارس الخاصة والرسمية على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى أقيمت فعاليتها بالصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرياضى برعاية وتنظيم شركة الملك للرياضة وبمشاركة توجيه التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف. وخلال الحفل الختامى للبطولة شهد حضور العديد من نجوم التحكيم والإعلام وبمقدمتهم جمال الغندور وناصر عباس ومحمد معروف وإبراهيم نور الدين وطه عطا وتونى عثمان وأحمد بلال لاعب الأهلى والمنتخب السابق والإعلامى سامح الفيومى وعلى فايز والمعلق الكروى محمد الغياتى وصلاح بدر رئيس منطقة بنى سويف لكرة القدم وحمدى سعد رئيس لجنة الحكام بمنطقة بنى سويف لكرة القدم ومحمد يوسف المدير الفنى لبنى يويفا واحمد سرور وكيل مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف ومحمد كمال رئيس مجلس مدينة ومركز بنى سويف ومحمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم والمستشار احمد عبد الجواد رئيس مجلس الأمناء واحمد البراوى رئيس حزب صوت الشعب ووسط حضور متميز من أولياء أمور اللاعبين. وتوجه فريق مدرسة القومية بكاس البطولة فيما حصل فريق مدرسة الدعوة على المركز الثانى بالبطولة بالبطولة التى بالبطولةالتى شارك بها 32 فريق من مختلف المدارس الرسمية والخاصة على مدار أكثر من 10 ايام بنظام خروج المغلوب. وعبر محمد فاروق الحكم الدولى عن سعادته بالبطولة الرياضية والتى وصفها بالمثمرة والبداية المبشرة لاكتشاف الموهوبين كرويا ببنى سويف. وقال "فاروق" :"الحمد لله سعيد بمستوى جميع الفرق والمستوى المتميز والبطولة والبطولة جاءت ك أولى الخطوات بمصر لتفعيل دعوة رئيس الجمهورية لاكتشاف لاكتشاف المواهب". وأضاف قائلا :" البطولة حصد لقبها فريق مدرسة القومية وتم منح الفريق كأس البطولة .المصمممصرمجانب طقم بدل تدريب رياضى فيما حصد فريق الدعوة على المركز الثانى بمشاركة متميزة لحكام بنى سويف الثنائى طارق عبد السلام ومحمد عصام". وأكمل :"خطواتنا القادمة تتمثل فى البدء فى إنشاء أكاديمية لإعداد حكام متميزين بنين وبنات للدخول بالقائمة الدولية وإعداد جيل جديد بكل القطاعات الكروية واشكر جميع الحضور على تشريفهم ودعمهم لنا".

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | بمشاركة نجوم الرياضة والإعلام.. القومية بطلا لكأس السيسى ببنى سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.