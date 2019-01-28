رياضة | لاسارتي يتحدث عن أسرار إصابات الأهلي و"أجايي" وأزمة حمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يتحدث عن أسرار إصابات الأهلي و"أجايي" وأزمة حمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن رضاه عن الأداء والفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.

وقال مارتن لاسارتي إن الأهلي نجح في تحقيق فوز مهم على حساب منافس قوي، وحصل على 3 نقاط هامة في سبيل تحقيق الهدف الذي يسعى إليه بالوصول إلى قمة جدول مسابقة الدوري المصري.

وأوضح لاسارتي أن الأهلي ظهر بشكل جيد، خاصة في الدقائق الأولى التي لاحت فيها للفريق العديد من الفرص السهلة مشيرًا إلى أن إهدار عدد من الفرص يعتبر أمرًا طبيعيًا في كرة القدم.

وأشار إلى أن خروج أجايي جاء للحفاظ عليه، خاصة وأنه عائد من الإصابة، بعد أن غاب لفترة تجاوزت أربعة أشهر، وأن هناك لاعبين لا يمكنهم اللعب لمباراة كاملة مثل جيرالدو، وسعد سمير، وصلاح محسن، وهشام محمد، بعد عودتهم من الإصابة.

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وتابع لاساراتي: "الإصابات ليست في العضلة الضامة فقط وأن أي دوري في العالم هناك بين كل مباراة وأخرى فارق ٧ أيام، بينما في مصر، الفارق ثلاث مباريات فقط، مما يتسبب في إرهاق الفريق.. الإصابات التي يتعرض لها العديد من اللاعبين تعد منطقية في ظل كثرة المباريات وضغطها بهذا الشكل".

وواصل لاسارتي: "اليوم.. أكملنا شهرًا بالعمل داخل الأهلي، والجهاز الفني يقوم بإجراء تدريبات استشفائية وبدنية للاعبين وعمومًا، أنا راضٍ عن البرنامج البدني الذي وضعناه للفريق حتى الآن".

الشناوي: هدف الأهلي غير شرعي.. وركلة جزاء دجلة "صحيحة"

أكد أحمد الشناوي خبير التحكيم أن هدف النادي الأهلي الثاني في وادي دجلة من ركلة جزاء غير صحيح لأن الكرة خطأ على رمضان صبحي لاعب القلعة الحمراء قبل احتساب الحكم ركلة ترجيح لصالحه سددها علي معلول وأحرز الهدف الثاني.

وأوضح الشناوي أن ركلة جزاء وادي دجلة صحيحة لأن محمد الشناوي حارس الأهلي تعمد الضغط بقدمه على اللاعب اليوناني.

كان الأهلي قد فاز على وادي دجلة 2-1 ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.

ياسر إبراهيم مهدد بالغياب عن الأهلي 14 يوما

تعرض ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.

واضطر ياسر إبراهيم لمغادرة المباراة في الدقيقة ٣٠ بعد الإصابة في الضامة ليحل زميله سعد الدين سمير بديلًا له.

وأكد خالد محمود طبيب الأهلي أن ياسر إبراهيم سيخضع لفحص طبي غدًا قبل المران الجماعي لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.

ومن المنتظر أن يغيب ياسر إبراهيم عن الأهلي من أسبوعين إلى 3 أسابيع إذا كانت الإصابة قوية في العضلة الضامة.



وبات ياسر إبراهيم مهددًا بالغياب عن الأهلي أمام سيمبا التنزاني ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال إفريقيا وإنبي وحرس الحدود في الدوري المصري.

الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع ثلاثي على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- الإسماعيلي 23 نقطة

11- المصري البورسعيدي 22 نقطة

12- الجونة 21 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- النجوم 20 نقطة

15- إنبي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة

عاجل.. الأهلي يرفع أسعار العضوية رسميا

عقدت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، وعضوية طارق قنديل عضو المجلس اجتماعًا في حضور خالد الدرندلي، أمين الصندوق وعماد حلمي المدير المالي مع عدد من مندوبي بعض البنوك؛ للتنسيق والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن المساهمة في تقسيط العضوية للراغبين في الحصول عليها.

وتبلغ قيمة العضوية العاملة للنادي الأهلي حاليًا 350 ألف جنيه ترتفع إلى 500 ألف جنيه مع أول فبراير المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التي تبلغ حاليا 125 ألف جنيه وترتفع إلى 175 ألفا في أول فبراير المقبل، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.

وأكد إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة على أن مجلس الإدارة سيبدأ تنفيذ قرار زيادة قيمة العضوية أول فبراير المقبل من 350 ألف جنيه إلى 500 ألفًا.

وأضاف أن البعض طالب بتأجيل فكرة زيادة قيمة العضوية لعدة أشهر، لكن هذا أمر صعب للغاية، ولن يحدث؛ لأن الجمعية العمومية العادية الأخيرة أقرّت زيادة العضوية ابتداءً من أول فبراير المقبل، لذا لا يمكن التراجع عن هذا القرار أو تأجيله.

وأوضح أن الإقبال على الاشتراك في عضوية النادي خلال الفترة الماضية شهد تقدمًا كبيرا، مؤكدا، أن اسم الأهلي بجانب الخدمات الجيدة التي يتم تقديمها للأعضاء جعل الإقبال غير مسبوق في الفترة الأخيرة للحصول على العضوية.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي يحرص على توفير كل سُبل المعاونة أمام المُغتربين الراغبين في الحصول على العضوية، حيث يتعين على المقيمين خارج مصر إرسال توكيل رسمي لأحد الأشخاص نيابة عنه، مع تقديم جميع الأوراق المطلوبة حتى يحصل على العضوية قبل زيادتها اعتبارا من أول فبراير المقبل.

وتعقد لجنة العضوية اجتماعات بشكل مستمر حتى يوم 31 من يناير قبل ارتفاع قيمة العضوية، خاصة بعد ما أبدت عدد من البنوك المُتخصصة استعدادها لتقسيط قيمة عضوية النادي الأهلي للأشخاص الذين يرغبون في الحصول عليها بالتقسيط.