رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين 28 يناير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين 28 يناير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد برشلونة الإسباني اليوم الإثنين الموافق 28 يناير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة وأهمها أزمة كوتينيو، وعودة نيمار وإليكم أهم أخبار برشلونة الساخنة اليوم :

"ألبا يستبعد عودة نيمار إلى برشلونة"

استبعد جوردي ألبا نجم برشلونة إحتمالية عودة نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى البلوجرانا عقب الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن شائعات رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة بعد أن عام ونصف على رحيله.

وقال ألبا في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية : "نيمار لاعب استثنائي وأحد أفضل لاعبي العالم لكن عودته إلى برشلونة أمر غير منطقي ولا أعتقد أنه سيعود".

وأضاف: "هو لاعب عظيم وصديق جيد والجميع يحبه، كما أننا نحب بارترا وبيدرو أيضا، المهم أنهم قرروا الرحيل ونحن نحترم تلك القرارات لكن لا أظن أن عودتهم ممكنة".

وعن مشواره المستقبلي مع الفريق الكتالوني، اختتم ألبا تصريحاته قائلاً : " سأكون سعيدا حال تجديد عقده الذي ينتهي عام 2022.

"برشلونة يخطط للتعاقد مع نجم توتنهام"

قدم الكولومبي دافينسون سانشيز نجم نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي خدماته على برشلونة الاسباني للحصول على توقيعه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية

وكشفت تقارير إسبانية عن أن المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز مدافع السبيرز عرض خدماته على البارسا من خلال وكيل اعماله، بالاضافة الى نادي اتلتيكو مدريد أيضاً.

ويسعى النادي الكتالوني الى الحصول على توقيع مدافع جديد لترميم الخط الخلفي لكتيبة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي في الموسم الجاري.

ويفقد فالفيردي خدمات الفرنسي صامويل اومتيتي في الفترة الحالية بداعي الإصابة , ورغم التعاقد مع جيسون موريلو إلا أن البارسا مازالت تربطه تقارير بالسعي خلف ضم مدافع آخر.

ويرى جيرارد بيكيه لاعب برشلونة وقائد الخط الخلفي أن سانشيز قد يكون خيارا مفيدا للنادي و أرخص في الثمن.

"كوتينيو يتسبب بأزمة داخل برشلونة"

تسبب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط فريق برشلونة، في قلق شديد للجهاز الفني للنادي الكتالوني بقيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن هناك بعض القلق داخل برشلونة بسبب تراجع أداء كوتينيو مع الفريق خصوصاً بعد عودته من الإصابة.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن الجهاز الفني بقيادة إرنستو فالفيردي قرر عقد جلسة مع كوتينيو خلال الفترة المقبلة لمعرفة السر وراء تواضع مستواه الفني مؤخراً.

ويخطط فالفيردي مدرب برشلونة في منح البرازيلي فرصة كبيرة للمشاركة بالمباريات المقبلة للانضمام لاستعادة مستواه قبل خوض لقاء دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وسيلعب برشلونة أمام ليون الفرنسي في الشامبيونزليج الأوروبي يوم 19 فبراير ذهاباً و13 مارس في الكامب نو إياباً.

"برشلونة يخرج من سباق التعاقد مع رابيو"

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن النجم الدولي الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، لم يعد له أهمية كبيرة بالنسبة لنادي برشلونة الاسباني.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه بعد تعاقد البارسا رسمياً مع النجم الهولندي فرانكي دي يونج، من أياكس أمستردام فإن رابيو لم يعد أولوية بالنسبة للنادي الكتلوني، لكن لم يتم إستبعاده.

ومازال مسئولي البارسا يعتقدون بأن اللاعب الفرنسي لاعب ممتاز وعرض النادي موجود على طاولة والدته فيرونيكا التي هي وكيلة أعماله، لكن إدارة البارسا غير مستعدة لإرتكاب أي حماقة في هذه الصفقة.

"برشلونة ينقذ نجمه في تولوز".

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الاسباني يسعى إلى الوصول إلى إتفاق مع نادي تولوز الفرنسي، حول وضعية النجم الشاب توديبو الذي تم إبعاده عن أجواء الفريق الفرنسي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الحل الذي تقدم به البارسا يتضمن عملية نقل اللاعب بشكل فوري إلى الكامب نو، لكي ينخرط ضمن صفوف الفريق.

ومن الجدير بالذكر أن ما يتبقي فقط هو تحديد ما إذا كان اللاعب الفرنسي سينضم إلى صفوف الفريق الأول أو الإنضمام للرديف، والذي يبدو هو الإحتمال الأقرب.