رياضة | ميسي: هذه هي أفضل بطولة لعبتها.. وسنقاتل في كأس الملك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي: هذه هي أفضل بطولة لعبتها.. وسنقاتل في كأس الملك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف أسطورة الفريق الكتالوني: "انه تقدير جميل للغاية، لما يعنيه هذا التكريم، وانا ممتن جدا".
واستطرد: "الليجا متقاربة للغاية هذا الموسم، وسوف نحاول الاستمرار في الفوز، والفوز باللقب نهاية الموسم".
وأكمل: "الكأس؟ الريمونتادا صعبة بعد الخسارة 2-0 ذهابا امام اشبيلية، لذلك سنحتاج إلى افضل نسخة من فريقنا، ودعم الجماهير في كامب نو، من اجل تحقيق ذلك يوم الاربعاء".
وأشار بقوله: "نريد أن نقاتل من أجل كأس الملك، لذلك أريد دعم جماهيرنا يوم الاربعاء في كامب نو، وأريد افضل نسخة من فريقنا".
واختتم: "مباراة الاربعاء ضد اشبيلية صعبة للغاية، للريمونتادا نحتاج افضل نسخة من فريقنا ومن جماهيرنا".
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