رياضة | مدرب الترسانة: نلعب جميع مبارياتنا للحفاظ على القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الترسانة: نلعب جميع مبارياتنا للحفاظ على القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد رجب المدرب العام للفريق الاول لكرة القدم بنادى الترسانة عقب مباراة فريقه مع اف سى مصر أن سبب تأخر الفوز هو الضغط العصبي على اللاعبين نظراً لأهمية الثلاث نقاط في مواصلة تصدر المجموعة بالقسم الثاني.

وقال رجب في تصريحاته لـ "الخليج 365 الرياضي" : نلعب على الفوز في جميع المباريات، للحفاظ على القمة، من أجل العودة للدوري الممتاز، وأشاد بدور مجلس الإدارة في تلبية رغبات المدير الفني بالتعاقد مع صفقات قوية، تصنع الفارق".

وأضاف :"تحدثنا مع اللاعبين عقب الشوط الأول، لتهدئتهم، عقب التأخر بهدف، وتغير شكل الفريق في الشوط الثاني، ونجحوا في إحراز هدفي الفوز والمكسب".

وأضاف مؤكدآ أن الترسانة يسعى جاهدًا للصعود للممتاز، وأن المنظومة كاملة تعمل بجهد وغخلاص، وسيتمكن الفريق من تحقيق الصعود هذا الموسم.