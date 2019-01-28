رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم الإثنين 28 يناير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ليفربول اليوم الإثنين 28 يناير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ليفربول الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق 28 يناير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها شائعات انتقال ساديو ماني لريال مدريد ورده عليها. وإليكم أهم أخبار ليفربول اليوم :

- ساديو ماني يرد على عرض ريال مدريد

علق ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي على شائعات ارتباطه بالانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مهاجم ليفربول لصحيفة إيكو:" المضاربة جزء من كرة القدم، أنت تعلم فقط أن تتعايش معها ولا تأخذها على محمل الجد. كل ما يمكنني قوله هو أن قلقي الوحيد هو ليفربول، صلاح وربرستون، يبدو أن الجميع كان يوقع العقود وكانوا يقولون يا ساديو، متى ستقوم بالتوقيع؟ قلت لكل منهم لا تقلق يا أخي، سأوقع".

وأضاف:" وماذا فعلت؟ وقعت، لذلك هم سعداء الآن، أنا سعيد للغاية هنا وأعتقد أن الناس سعداء معي أيضا، نريد أن نكتب أسماءنا إلى جانب الأسماء العديدة العظيمة في قصة هذا النادي نأمل أن تكون بداية شيء خاص".

- ثلاثي الرعب في ليفربول يقرب لقب البريميرليج من الأنفيلد

يرى سيمون مينيوليه حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، أن الريدز يملك خط هجوم مرعب، بفضل تواجد الثلاثي المصري والسنغالي والبرازيلي.

ويقود هجوم ليفربول كل من محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، ويقدم الثلاثي مستوى مميز مع الريدز في أخر موسمين على التوالي

وقال الحارس:" هجوم ليفربول أصبح أكثر توازناً الأن، المكسبب المستمر في البريميرليج، يجعلهم قادرين على رفع كأس الدوري في شهر مايو".

- فينالدوم يشيد بدور كلوب في استفاقة ليفربول

كشف الهولندي جورجينيو فينالدوم بأن يورجن كلوب المدير الفني للفريق كان له دور كبير مع زملاؤه في الريدز على التعافي من ضربة البداية عام 2019 عندما تلقوا هزائم متتالية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون في الكأس.

وقال فينالدوم في تصريحات صحفية : " عندما تخسر المباريات تحللها أكثر مما تفعل عندما تفوز بالطبع تعلمنا، كل فريق يتعلم عندما يخسر".

وأضاف :"ما أحتاج للحفاظ على الثقة في كلوب، لدينا مدير يمكنه مساعدتنا في ذلك، يجب علينا الحفاظ على الثقة وربما العمل بجد أكثر من ذي قبل".

واختتم فينالدوم تصريحاته قائلاً : "لقد أعطانا كلوب الشعور بأن علينا التعامل معه والعمل بجدية أكبر لجعله أفضل".

- ليفربول ينفي اهتمامه بميسي التركي

نفت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية عصر اليوم الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام التركية عن اهتمام الريدز بالتعاقد مع الشاب التركي عبد القادر عمر نجم طرابزون سبور التركي.

وأكدت صحيفة ليفربول إيكو أن أحد المصادر داخل ليفربول صرح بأنه لا يوجد أي اهتمام من الأساس داخل الردز بالتعاقد مع الموهبة التركية عبد القادر عمر الملقب بميسي الأتراك من طرابزون سبور.

وكانت صحيفة أجان سبور التركية كشفت منذ قليل أن ليفربول الإنجليزي حسم صفقة التعاقد مع الشاب التركي عبد القادر عمر مقابل مبلغ قيمته 17 مليون جنية إسترليني أي مايعادل حوالي 22 مليون يورو ستدفع إلى طرابزون سبور.