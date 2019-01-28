رياضة | فالفيردي يتحرك لعلاج مشاكل نجم برشلونة

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يمر النجم الدولي البرازيلي فيليبي كوتينهو، لاعب وسط فريق برشلونة الاسباني، بفترة غير جيدة، حيث تراجع مستواه بصورة ملحوظة، مما جعله محل انتقاد من الجميع.ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن المدير الفني لبرشلونة إرنيستو فالفيردي، يريد الإجتماع بكوتينهو، من أجل بحث الدوافع التي تسببت في إبتعاد البرازيلي عن مستواه المعهود.
المثير في الأمر أنه بالرغم من مشاركات كوتينهو في المباريات بشكل أساسي مؤخراً إلا أنه مازال لا يقدم ما ينتظره منه المدير الفني للبارسا.
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