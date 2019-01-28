رياضة | ملخص أخبار ريال مدريد وبرشلونة اليوم الإثنين 28 يناير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص أخبار ريال مدريد وبرشلونة اليوم الإثنين 28 يناير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت أخبار ثنائي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة على الساحة الرياضية كالعادة اليوم الإثنين والموافق 28 يناير 2019 حيثُ يستعد البارسا للمواجهة المرتقبة ضد إشبيلية في كأس الملك وفي نفس البطولة يخوض الملكي مباراة قوية ضد جيرونا.

أولا أخبار برشلونة:

1- ميسي يكشف عن الشخص الوحيد المسموح له بانتقاده

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، أنه يتلقى بعض الانتقادات من نجله الأكبر تياجو عندما لا تسير الأمور في البارسا على ما يرام ويتعرضون للهزائم..

وقال ليونيل ميسي خلال تصريحاته التي نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: "تياجو يحب كثيرًا كرة القدم ويفهم كثيرًا عن هذه اللعبة، هو متمسك كثيرًا بكرة القدم، أصبح كبيرًا ويتحدث كثيرًا عن هذه اللعبة".

2- دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

3- كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

4- برشلونة يتدخل لإنقاذ نجمه الشاب من حجيم "التهميش" في تولوز

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الاسباني يسعى إلى الوصول إلى إتفاق مع نادي تولوز الفرنسي، حول وضعية النجم الشاب توديبو الذي تم إبعاده عن أجواء الفريق الفرنسي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الحل الذي تقدم به البارسا يتضمن عملية نقل اللاعب بشكل فوري إلى الكامب نو، لكي ينخرط ضمن صفوف الفريق.

5- نجم باريس سان جيرمان يخرج من حسابات برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن النجم الدولي الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، لم يعد له أهمية كبيرة بالنسبة لنادي برشلونة الاسباني.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه بعد تعاقد البارسا رسمياً مع النجم الهولندي فرانكي دي يونج، من أياكس أمستردام فإن رابيو لم يعد أولوية بالنسبة للنادي الكتلوني، لكن لم يتم إستبعاده.

ثانيا أخبار ريال مدريد:

1- خبير اقتصادي يُفجرها: هازارد إلى ريال مدريد مقابل مبلغ لا يصدق

أشار الخبير الخبير الاقتصادي كيران ماجوير إلى أن ريال مدريد الإسباني سيتعاقد مع البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وقال ماجوير في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "هازارد أمامه 18 شهرًا للرحيل عن تشيلسي، يجب أن تدفع 120 مليون جنيه إسترليني لضمه".

2- أسينسيو يثير الذعر في تدريبات ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن إصابة ماركو أسينسيو نجم فريق ريال مدريد، في الكاحل خلال تدريبات الملكي اليوم الإثنين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أسينسيو قد عانى من التواء في الكاحل وخرج بشكل عاجل من ميدان التدريبات رغم أن الجهاز الطبي سارع في تقديم الإسعافات الأولية له.

3- جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أندية في العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

4- من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

5- صفقة غير متوقعة على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سعي إدارة ريال مدريد الإسباني في تدعيم صفوف الفريق بالجواهر الشابة وأصحاب المهارات الفنية العالية ليكونوا نواة لمستقبل الفريق.

وذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن إدارة الميرينجي تراقب نجم فريق كالياري نيكولو باريلا والذي أصبح الهدف الجديد لها.