شكرا لقرائتكم خبر عن فينيسيوس: أرغب في اللعب بجانب نيمار مستقبلا والان مع التفاصيل

الخليج 365_قال لاعب ريال مدريد الشاب "فينيسيوس" أنه يرغب في اللعب بجوار مواطنه "نيمار دا سيلفا" لاعب باريس سان جرمان الفرنسي.

وخلال تصريحات نقلتها جريدة"الماركا" الإسبانية أحلم باللعب بجوار نيمار، سواء في منتخب البرازيل، أو هنا في ريال مدريد.

وأضاف " لقد كنت من المعجبين به منذ أن كان يلعب في سانتوس، بالتأكدي لايوجد مشكلة في الانضمام لنا في الفريق".

واجاب الشاب البالغ من العمر 19 عاما، عند سؤاله عن اللاعب الأكثر إلهاما له في الملاعب الأوروبية، قائلا بالطبع هو نيمار.

وقد شارك فينيسيوس مع الملكي هذا الموسم في 18 لقاء احرز خلالهم 3 أهداف، وقام بصناعة 5 أخرين