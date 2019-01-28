شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يحقق رقم تاريخي في الدوري الإيطالي منذ 26 عاما والان مع التفاصيل

الخليج 365- تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي من تحقيق رقم تاريخي في الدوري الإيطالي.

وسجل الدون الهدف الثاني لليوفي في شباك مضيفه لاتسيو بالمباراة التي جمعتهم بالأمس ضمن منافسات الجولة 21 من الكالتشيو وانتهت 2 - 1.

حيث أصبح البرتغالي هو هو أول لاعب يسجل في +8 مباريات متتالية خارج ملعبه في "السيريا آ" منذ جوزيبي سينيوري بين مايو 1992 وفبراير 1993 (10 مباريات) أي منذ 26 عاما.

كما بات أفضل لاعب في العالم 5 مرات، هو أكثر من سجل ركلات جزاء (5) أكثر من أي لاعب آخر في السيريا آ هذا الموسم.

يحتل الدون المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 15 هدف بفارق هدف عن المتصدر فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا.