شكرا لقرائتكم خبر عن نجل ميسي ينتقد لاعب الكتالوني على آدائه السيء وهزيمة فريقه والان مع التفاصيل

الخليج 365- قال ليونيل ميسي في تصريحاته لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ابنه تياجو يوجه له بعض الانتقادات عندما يخسر أو يؤدي آداءً على غير المستوى، قائلًا : "أتعرض لانتقادات من تياجو عندما لا تسير الأمور على ما يرام في المباراة، فهو يتابع الليجا ودوري الأبطال ويحب ذلك جدا وأحيانًا يطرح علي أسئلة ويعطيني ملاحظات عندما لا تسير الأمور على ما يرام".

وأضاف ميسي عن تياجو: "إنه يحب كثيرًا كرة القدم ويفهم كثيرًا عن هذه اللعبة، فهو متمسك كثيرًا بكرة القدم، وأصبح كبيرًا ويتحدث كثيرًا عن هذه اللعبة".

وعرض لاعب الكتالوني قدرة ولده على تغيير ثقافته الرياضية: "في البداية كان محظورًا على أي شخص في المنزل أن يتحدث معي بعد الهزيمة ولكن الآن الأمر لم يعد كذلك؛ تياجو يجبرني الآن على التعليق على ما حدث، وشرح سبب عدم فوزنا، الآن نتحدث أكثر من ذلك بكثير".