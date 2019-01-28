شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توليه إدارة بيراميدز مؤقتًا .. أحمد حسن يشعل حماس لاعبيه لتحقيق اللقب والان مع التفاصيل

الخليج 365- طالب أحمد حسن، المدير الفني المؤقت لفريق بيراميدز، لاعبي فريقه، بضرورة القتال في التدريبات؛ لأن الملعب سيكون الفيصل بين جميع اللاعبين.

وشدد حسن، خلال توجيهاتته للفريق، على ضرورة عدم التفريط في أي نقطة، خلال مباريات الدوري؛ للاستمرار في المنافسة لحسم اللقب هذا الموسم.

وبهذه الكلمات يكون المدير المؤقت لبراميدز، قد أشعل حماس لاعبيه قبل لقاء الداخلية، المقرر يوم الإثنين الموافق 4 من فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت إدارة نادي بيراميدز، قد أسندت مهمة قيادة الفريق في مباراة الداخلية لأحمد حسن، على أن يتولى بعدها الأرجنتيني رامون دياز، قيادة الفريق الذي يحتل المركز الثاني بالدوري برصيد 39 نقطة، بفارق 3 نقاط عن منافسه الأول الزمالك، المتربع على صدارة الدوري خلال هذه الفترة.

وتعادل بيراميدز مع الزمالك في اللقاء الماضي، (3-3)، ونتج عن التعادل، رحيل حسام حسن عن إدارة الفريق فنيًا.