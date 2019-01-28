شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تفوز على لاعبي الأهلي بجائزة الـ«man of the match» والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- من داخل ملعب بتروسبورت، تقام مباراة مشتعلة بين المارد الأحمر ووادي دجلة، في الجولة العشرين من عمر الدوري الممتاز، ومنذ إنطلاق الدقائق الأولى من اللقاء، وبدأ حماس البطل يلتهب حتى يعاود انتصاراته مرة أخرى، ويعود لمنصات التتويج مجددًا، ليحافظ على اللقب.

وبدأت المباراة بجدية كبيرة من جانب الفريقين وتمكن الأحمر من تسجيل أولى أهدافه عن طريق اللعبة الجماعية بين رمضان صبحي وعلي معلول ليصنعه لعمرو السولية الذي سدد تسديدة قوية كادت أن تمزق الشباك، لتعلن معها أولى أهداف الأهلي في مرمى وادي دجلة، في الدقيقة ١٧ من عمر الشوط الأول، ثم يواصل الأهلي تألقه.

وفي الدقيقة ٣٧ تضرب لعنة الأصابات الوافد الجديد ياسر إبراهيم ليخرج متأثرًا بأصابته ويحل مكانه سعد سمير العائد من الأصابة، ثم يستكمل الأحمر الشوط حتى نهايته، وتبدأ معركة جديدة مع الشوط الثاني، ولكن ظهر الأهلي متذبذبًا خلال الشوط، فلم يقدم أداء مرضي حتى وصل للدقيقة ٦٤ ليتسبب رمضان صبحي في ضربة جزاء، ويتصدى لها عبد المنصف حارس مرمى الفريق الدجلاوي، ثم يتابعها التونسي علي معلول لتسكن الشباك معلنا عن الهدف الثاني للنادي الأهلي، ولم يمر الوقت طويلًا فبعد دقيقة واحدة يقع رمضان صبحي أرضًا ويطالب الجهاز الفني بالتغيير بسبب الأصابة، ليدخل مكانه صلاح محسن العائد هو الأخر من الأصابة.

ويظل أداء الأحمر في تذبذب حتى يتمكن الفريق الأصفر في إقتناص ضربة جزاء عن طريق خطأ فادح للحارس الأهلاوي محمد الشناوي ويسكنها محمد هلال لاعب دجلة الشباك ليكون الهدف الأول لدجلة في مرمى الأهلي بالدقيقة ٨٥، ثم يظل الاداء متذبذب بين الفرقتين حتى ينتهي اللقاء، بنتيجة هدفين لهدف لصالح الشياطين الحمر.

وبعد إنتهاء كل مباراة يعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي استفتاء لأختيار أفضل لاعب في المباراة، ويترك الأمر بيد جماهير الأحمر للتصويت عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

ولكن المختلف تلك المرة هو رد فعل الجماهير التي رأت أن "الإصابات" هي رجل المباراة، فلم تستطع أن تتناسى تلك الأزمة والبحث عن أفضل لاعب حتى أنها لم تتمكن من الشعور بالفوز خوفًا من السقوط فيما يأتي.