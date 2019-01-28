شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ:" محمود البنا أدار للترجي التونسي مباريات أكثر من نادي الزمالك والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سعادته بعد فوز فريقه على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين في الجولة الـ20 للدوري الممتاز، والتي أقيمت باستاد بتروسبورت.

وقال سيد عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة ON Sport موجهًا حديثه للجنة الحكام: "الحكم المصري محمود البنا أدار للترجي التونسي مباريات أكثر من المواجهات التي أدارها لنادي الزمالك المصري.. هذه معلومة لا تقبل التشكيك".

وحقق النادي الأهلي المصري الفوز على نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري العام ويحتضن ملعب بتروسبورت أحداث اللقاء.

وأنتهى الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر بهدف نظيف، ونجح عمرو السولية من هز شباك دجلة بتسديدة صاروخية أطلقها في الدقيقة17، ولم يتمكن محمد عبد المنصف من التصدي لها معلنًا عن الهدف الأول في المباراة.

وفي الدقيقة 64 من عمر المباراة حصل رمضان صبحي على ركلة جزاء ووقف على التسديد علي معلول، وأهدر التونسي ركلة الجزء ومع متابعة سريعة للكرة تمكن من إسكانها في الشباك مع الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 70، تعرض رمضان صبحي لاعب النادي للأهلي للإصابة وغادر أرضية الملعب وحل بدلًا منه صلاح محسن.

وفي الدقيقة 85، تسبب محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي في ضربة جزاء لصالح وادي دجلة، وسددها محمد هلال معلنًا عن الهدف الأول.