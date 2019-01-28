شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن تحركات للاعبي بيراميدز .. منهم تراوري و جون سيفونيس والان مع التفاصيل

الخليج 365- تراجع مسئولو نادي بيراميدز المصري، عن إعارة اللاعب البوركينابي إيريك تراوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية؛ حيث يسعى الفريق؛ لانتقاء العناصر المميزة من أجل مواصلة مشوار بطولة الدوري الممتاز.

وعلى الجانب الآخر، ترددت الأنباء عن إعارة تراروي لهدفٍ يسعى إليه مسئولو النادي، وهو إفساح مكان بقائمة المحترفين لصفقة جديدة عالمية، أعلن عنها آل الشيخ في وقت سابق.

حيث يسير الاتجاه حاليًا داخل بيراميدز، نحو إعارة المهاجم الإكوادوري جون سيفونيس لأحد الأندية السعودية.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة.