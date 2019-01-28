شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي النادي الذي رفض ضم صلاح بمبلغ نصف مليون استرليني والان مع التفاصيل

الخليج 365_ رفض نادي نيوكاسيل يونايتد الإنجليزي، ضم النجم المصري محمد صلاح مقابل مبلغ زهيد وهو نصف مليون جنيه استرليني فقط.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، تقريرا أشارت فيه الي رفض نيوكاسيل يونايتد ضم صلاح في عام 2011 حينما كان يلعب في صفوف المقاولين العرب في الدوري المصري.

وكان صلاح علي وشك الانضمام للفريق الإنجليزي في صيف 2011 علي سبيل الإعارة مع حق الشراء مقابل 660 الف دولار امريكي،اي ما يعادل نصف مليون استرليني.

وأضافت الصحيفة ان إدارة النادي الإنجليزي، تراجع عن الصفقة بسبب اعتقادهم ان المبلغ مبالغا فيه مقارنة بخبرات صلاح.

وانتقل صلاح بعد فشل الصفقة إلى صفوف بازل السويسري سنة 2012 مقابل 2.5 مليون إسترليني، وبيع بعد 3 سنوات لتشيلسي لقاء 11 مليون إسترليني، وانتقل بعدها لروما في صفقة بلغت قيمتها 16.7 مليون إسترليني، ومن ثم انضم لليفربول مقابل 34 مليون إسترليني.

يذكر أن صلاح سجل 17 هدفا هذا الموسم خلال ظهوره في 30 مباراة، نجح في صناعة 8 أهداف، في حين يحتل "الريدز" صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة من 23 مباراة.