شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي: الريمونتادا صعبة أمام إشبيلية والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الأسباني عن سعادته الكبيرة بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في الليجا الموسم الماضي.

وقال ميسي بعد تسلمه الجائزة، ""انه تقدير جميل للغاية، لما يعنيه هذا التكريم، وانا ممتن جدا".

وتحدث ميسي عن صعوبة لقاء البارسا امام إشبيلية بإياب ربع نهائي كأس ملك أسبانيا، "الريمونتادا صعبة بعد الخسارة 2-0 ذهابا امام اشبيلية، لذلك سنحتاج إلى افضل نسخة من فريقنا، ودعم الجماهير في كامب نو، من اجل تحقيق ذلك يوم الاربعاء".

تابع، "نريد أن نقاتل من أجل كأس الملك، لذلك أريد دعم جماهيرنا يوم الاربعاء في كامب نو، وأريد افضل نسخة من فريقنا".

وأضاف ليو، " الليجا متقاربة للغاية هذا الموسم، سوف نحاول الاستمرار في تحقيق الانتصارات، وحصد اللقب نهاية الموسم".

يتصدر ميسي ترتيب هدافي الدوري الأسباني برصيد 19 هدف، وصنع 10 أهداف بالدوري الأسباني هذا الموسم.