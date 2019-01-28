شكرا لقرائتكم خبر عن دي خيا : أداء الفريق حاليا لا يرقي لطموحات الجمهور والان مع التفاصيل

الخليج 365_قال دافيد دي خيا حارس مرمي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن أداء الفريق الحالي لا يرتقي لما تريده جماهير الفريق، واتي ذلك بعد الفوز في 8 مباريات علي التوالي.

ومنذ تولي المدير الفني النرويجي اولي جونار سولشاير قيادة الفريق لم يعرف زعيم انجلترا طعم التعادل او الخسارة.

ويرغب مانشستر يونايتد في الفوز بالمركزالرابع لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال دي خيا في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس"لقد حققنا نتائج جيدة في الفترة الماضية، لكننا نزال غير مرشحين للتأهل لدوري أبطال أوروبا، ولا ننافس علي البريمرليج.

وأضاف الإسباني "يجب علينا المنافسة علي كل الألقاب، وسنحاول في القادم فعل ذلك".

يذكر أن مانشستر يونايتد كان يفصله إحدى عشرة نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع في 18 ديسمبر الماضي، وبعد إقالة مورينيو أصبح الفارق ثلاث نقاط فقط حاليا.