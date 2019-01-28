شكرا لقرائتكم خبر عن خوفًا من غدر مدريد..رفاق رونالدو يتركون البرنابيو وحيدًا! والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- خرج منها باكيًا من آثر الفراق وقبل الرحيل وجد قدماه تسير بخطى ثابته نحو ملعب "البرنابيو" الشاهد على إنجازات كثيرة ليتذكر تلك الليلة الباردة التي فتح فيها الملعب أبوبه لاستقبال الجماهير الكبيرة التي تنتظر بفارغ الصبر رؤية نجمهم المفضل مازال الهتاف مستمر في مخيلته مع كل خطوة يسير بها.

لم يكن يريد الوداع ولكن حينها رفع الشعار "ليس هكذا تهان الأساطير يا مدريد"، وغادر كل شيء يربطه بمدريد حتى أنه لم يخرج وحيدًا فأخذ معه بعض الجماهير العاشقة للدون كريستيانو رونالدو.

وأصبحوا من أشد متابعيه مع فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي وهم من يهونوا عليه مرار الفراق ويومَا بعد يوم تأقلم رونالدو برفقه اليوفي وعاد من جديد لنغمة الأهداف والأحتفالات ولكن تبقي شيء واحد لم يعد كما كان.

في صباح يوم جديد وعندما تشرق الشمس على ملعب "البرنابيو" معقل ريال مدريد ليجد نفسه وحيدًا فبعدما غادر رونالدو وغابت معه الحياة والتفاصيل المتقنة والأهداف الممتعة والاحتفال المشهور لم يأتي من هو قادر على تعويض غيابه.

ولأن الصدمات لا تأتي فرادًا بدأت تحل نغمات الرحيل على رفاق رونالدو خوفًا من تكرار ما حدث فيستعد مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة إلى مجزرة نجوم والمحصلة مدريد لم تحصن نفسها.

كانت البداية عند صديق رونالدو الذي تأثر بغيابه مع من يأكل مع من يمزح؟ فترك مارسيلو وحيدًا دون رفيق حقيقي حتى أستيقظ ذات ليلة ليتلقي مكالمة من رونالدو يعرض عليه من خلالها الانضمام إلى الفريق الإيطالي برفقته وتحدث اللاعب مع مسؤلي الريال عن رغبته في الرحيل.

ولم يمضي أيام قليلة حتى أنهالت العروض على أحسن لاعب في العالم في صراع بين أندية كثيرة ترغب في ضمه بمبالغ كبيرة ونظرًا لتقدم لوكا مودريتش في العمر فيسعى للموافقة على أحد العروض ومغادرة البرنابيو.

حتى نصل إلى "المهمش" على الرغم من عدم إقتناع سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق بإمكانيات إيسكو وفي ظل رغبته في الرحيل التي تكررت في أكثر من مناسبه إلا أن مسؤلي مدريد متمسكين باللاعب لحين تقدم عرض مالي كبير أو الدخول في صفقة تبادلية.

ولم ينتهي مجزرة النجوم إلى هذا الحد ولكن كان الفرنسي كريم بنزيما له النصيب الأكبر من الرحيل بعد مناشدة الجماهير في أكثر من مناسبة بالإستغناء عنه، استطاع اللاعب أن يخرس الألسنة بالأمس بعدما أعلن أمام الجميع عن عودة "ساحر" الملكي من جديد.

وفي ظل نغمات الرحيل المستمرة لم تحصن مدريد نفسها بلاعبين قادرين على تعويض غياب نجوم الفريق نظرًا لأن أسعار اللاعبين "النجوم" خيالية وفي صراع الأندية وتحت شعار "من يملك المال يفوز" يجد مدريد صعوبة في إبرام الصفقات.

ولكن ماذا لو كان الصيف المقبل بوابة للرحيل فقط، كيف سيحافظ مدريد على بقائه في القمة؟