شكرا لقرائتكم خبر عن غياب فتحي عن صفوف الأهلي لمدة 10 أيام للإصابة والان مع التفاصيل

الخليج 365- "اللاعب سيغيب عن الفريق لمدة ١٠ أيام وتم وضع برنامج تأهيلي له للتعافي من الإصابة"، هكذا جاء تصريح خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن إصابة حمدي فتحي، لاعب وسط الشياطين الحمر.

حيث تعرض فتحي للإصابة خلال مران الأهلي أول أمس ، وترتب على ذلك غياب اللاعب عن قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة مساء اليوم.

يذكر أن فتحي لم يشارك في التدريبات مع إنبي لمدة أسبوعين، قبل تعاقده مع الأحمر، وعقب انتقاله للأهلي، شارك في التدريبات مباشرةً، كما شارك في مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة، وهو ما تسبب في إصابته.

يذكر أن الأهلي قد فاز اليوم على منافسه وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، سجلهما كل من عمرو السولية، وعلي معلول، ويحتل الأهلي بعد هذه المباراة، المركز الثالث برصيد 33 نقطة بعد كل من بيراميدز والزمالك الذي يحتل صدارة الدوري.