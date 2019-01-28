شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رمضان صبحي وخروجه من أرض الملعب أمام وادي دجلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعاقت الإصابة المفاجئة اليوم رمضان صبحي، جناح النادي الأهلي المصري، عن استكمال المباراة مع فريقه أمام وادي دجلة، الجارية مساء اليوم الإثنين على ملعب بتروسبورت.

فقد سقط صبحي على أرض الملعب في الدقيقة الـ69، شاكيًا من إصابة عضلية تسببت في عجزه عن استكمال المباراة، مما أدى إلى دفع الأورووجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، بصلاح محسن بدلًا من رمضان صبحي، في الدقيقة 70.

تأتي مباراة الأهلي ووادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن الجدير بالذكر أن الأهلي يتقدم على وادي دجلة بهدفين دون رد، سجلهما عمرو السولية وعلي معلول.