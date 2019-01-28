شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يواصل تألقه بعد ثُنائيته في دجله والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- حقق النادي الأهلي المصري الفوز على نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري العام ويحتضن ملعب بتروسبورت أحداث اللقاء.

وأنتهى الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر بهدف نظيف، ونجح عمرو السولية من هز شباك دجلة بتسديدة صاروخية أطلقها في الدقيقة17، ولم يتمكن محمد عبد المنصف من التصدي لها معلنًا عن الهدف الأول في المباراة.

وفي الدقيقة 64 من عمر المباراة حصل رمضان صبحي على ركلة جزاء ووقف على التسديد علي معلول، وأهدر التونسي ركلة الجزء ومع متابعة سريعة للكرة تمكن من إسكانها في الشباك مع الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 70، تعرض رمضان صبحي لاعب النادي للأهلي للإصابة وغادر أرضية الملعب وحل بدلًا منه صلاح محسن.

وفي الدقيقة 85، تسبب محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي في ضربة جزاء لصالح وادي دجلة، وسددها محمد هلال معلنًا عن الهدف الأول.

وبدء النادي الأهلي مباراته بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، حسين الشحات ورمضان صبحي.

خط الهجوم: ناصر ماهر وجونيور أجاي

فيما أعلن اليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

وضم تشكيل دجلة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

في الدفاع: أسامة العزب - خالد رضا - أحمد رمضان بيكهام - عمرو صالح.

في الوسط: عبد العاطي - بوزاس فاسيلوس - محمد هلال - حسام عرفات - إبراهيما نداي.

في الهجوم: محمد جمال بيبو.