انت الان تتابع الإسماعيلي يتخطى الاتحاد بثنائية في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ يناير ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي فوزًا غاليًا على نظيره الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة في اللقاء، الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز. أحرز كريم بامبو الهدف الأول للدراويش في الدقيقة 38، وأضاف وجيه عبد الحكيم الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 23 نقطة، يحتل بهم المركز العاشر في جدول الدوري، بينما تجمّد رصيد الاتحاد السكندري عند 20 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

جاء اللقاء متوسط المستوى، لكن الإسماعيلي استطاع السيطرة على منطقة وسط الملعب في أوقات كثيرة، حتى أسفر ذلك عن الهدف الأول في الدقيقة 38، بعد أن تمكن كريم بامبو من استغلال حالة عدم التركيز التي سيطرت على دفاع زعيم الثغر، وقام باستلام الكرة خلف الدفاع، وسددها مباشرة في المرمى. وحاول لاعبو الاتحاد العودة