الإسماعيلي يتخطى الاتحاد بثنائية في الدوري

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٢٨ يناير ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي فوزًا غاليًا على نظيره الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة في اللقاء، الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز. أحرز كريم بامبو الهدف الأول للدراويش في الدقيقة 38، وأضاف وجيه عبد الحكيم الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 23 نقطة، يحتل بهم المركز العاشر في جدول الدوري، بينما تجمّد رصيد الاتحاد السكندري عند 20 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.
جاء اللقاء متوسط المستوى، لكن الإسماعيلي استطاع السيطرة على منطقة وسط الملعب في أوقات كثيرة، حتى أسفر ذلك عن الهدف الأول في الدقيقة 38، بعد أن تمكن كريم بامبو من استغلال حالة عدم التركيز التي سيطرت على دفاع زعيم الثغر، وقام باستلام الكرة خلف الدفاع، وسددها مباشرة في المرمى. وحاول لاعبو الاتحاد العودة
جاء اللقاء متوسط المستوى، لكن الإسماعيلي استطاع السيطرة على منطقة وسط الملعب في أوقات كثيرة، حتى أسفر ذلك عن الهدف الأول في الدقيقة 38، بعد أن تمكن كريم بامبو من استغلال حالة عدم التركيز التي سيطرت على دفاع زعيم الثغر، وقام باستلام الكرة خلف الدفاع، وسددها مباشرة في المرمى.
وحاول لاعبو الاتحاد العودة للقاء عن طريق استغلال سرعة رزاق سيسيه ومهارة الجناح البرتغالي ألفيس دا سيلفا، لكن لم يسفر ذلك عن أي شيء، واستمر تقدم الإسماعيلي الذي اعتمد في الشوط الثاني على مهارة وسرعة الثنائي كريم بامبو وشيلونجو قبل أن يتم استبدالهما بيحيى زايد وعمر الوحش.
وقبل نهاية المباراة بدقيقة تمكن وجيه عبد الحكيم من تسجيل الهدف الثاني للدراويش ليقود فريقه نحو تحقيق الفوز الثاني على التوالي في مسابقة الدوري بعد الفوز على بتروجت في الجولة الماضية بهدف دون رد.
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