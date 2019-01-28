خالد بوطيب على رأس قائمة الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة

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تحرير:أحمد ثروت ٢٨ يناير ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن قائمة الفريق، التى ستواجه فريق مصر للمقاصة، التى ستقام فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدورى الممتاز، وشهدت القائمة تواجد المغربي خالد بوطيب المنضم حديثا لصفوف الفريق بعد ظهوره أمام بيراميدز، ويدخل الفريق الأبيض اللقاء وهو متصدر ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يحتل الفريق الفيومى المركز الرابع برصيد 30 نقطة. وجاءت القائمة كالتالى: حراسة المرمى: عماد السيد - عمر صلاح. خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - بهاء مجدي. خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي - محمد حسن - محمد إبراهيم - محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن - محمد عنتر. خط الهجوم: وجاءت القائمة كالتالى: حراسة المرمى: عماد السيد - عمر صلاح. خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - بهاء مجدي. خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي - محمد حسن - محمد إبراهيم - محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن - محمد عنتر. خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد - خالد بوطيب. وشهدت القائمة غياب كل من الحارس محمود جنش- عبد الله جمعة للإيقاف - مصطفى فتحي للإصابة - حمدي النقاز لظروف خاصة، وأحمد أبو الفتوح - أحمد مدبولي - أيمن حفني لأسباب فنية وأحمد سيد زيزو فى انتظار بطاقته الدولية.



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