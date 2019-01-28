انت الان تتابع تقارير صحفية تكشف مدة غياب نيمار عن الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٨ يناير ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

كشفت تقارير صحفية عن غياب النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن مبارة فريقه ضد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا المقرَّر لهما يوم 12 فبراير المقبل، بملعب أولد ترافورد، و6 مارس على ملعب حديقة الأمراء، وسيفقد مجهودات اللاعب أيضًا خلال 13 مواجهة في مختلف المسابقات. وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الإثنين، إن نيمار سيغيب عن الملاعب حتى نهاية مارس المقبل، بعدما تعرض لإصابة قوية في كاحل القدم اليمنى خلال مباراة ستراسبورج، الأربعاء الماضي ببطولة كأس فرنسا.

وأضافت الصحيفة: "هناك ضبابية شديدة داخل أروقة مسؤولي النادى في ظل خلاف حاد بين إدارة سان جيرمان ومعسكر منتخب البرازيل سواء المدرب تيتي، أو رودريجو لاسمار طبيب السامبا، بشأن حاجة نيمار للتدخل الجراحي مجددًا". وتعرض نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لإصابة قوية في الكاحل خلال مشاركته في