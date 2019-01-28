الان تتابع الأهلي يوقع مع نجم فالنسيا الإسباني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات وقع المدافع البرازيلي ادريلان سانتوس عقد انضمامه الرسمي إلى النادي الأهلي لمدة موسم ونصف قادماً من فالنسيا الأسباني ، وذلك عقب اجتيازه الكشف الطبي بنجاح .

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