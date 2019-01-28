الان تتابع الأهلي ينتزع فوزا ثمينا من التعاون والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - عون الفيصل
فاز فريق الأهلي على نظيره التعاون 4-3 ، في إطار منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.
وافتتح عبدالفتاح توفيق عسيري التسجيل في الدقيقة 41، وسجل إبراهيم الزبيدي هدفًا في الدقيقة 56 من ركلة حرة رائعة، ليتعادل التعاون، قبل أن يضيف جهاد الحسين الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 60.
وتعادل دجانيني تافاريس للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 64، وسجل السوري عمر السومة الهدف الثالث للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة80، ليتقدم الراقي 3/2.
لكن هيلدون أوغوستو سجل التعادل للتعاون في الدقيقة 85، وتقدم دجانيني تافاريس للأهلي مجددًا في الدقيقة 87.
و بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 30 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة السادسة والعشرون في المركز السادس.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ينتزع فوزا ثمينا من التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.