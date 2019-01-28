شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب السابق يكشف سبب ارتفاع حالات الإصابة بالصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور مصطفى المنيرى، استشارى الطب الرياضى وطبيب المنتخب الوطنى ونادى الزمالك الأسبق، سبب ارتفاع حالات الإصابة بالرباط الصليبي في الأندية المصرية.

وقال «المنيري» في حوار مع برنامج «الملعب جوه» عبر فضائية «الرافدين+»، اليوم الاثنين، إنه قام بعمل إحصائية على حالات الإصابة بالرباط الصليبي في 2008 ووصلت الحالات تقريباً لـ 17 حالة في حين وجدنا أن إنجلترا 4 حالات فقط في الموسم والسعودية 7«.

وأضاف: «عدد حالات الإصابة بالصليبي تحرم اللاعب من المشاركة 9 أشهر وهذا هو الوقت الطبيعي، ما يهدر الملايين على اللاعبين».

وشدد «المنيري» على ضرورة الاهتمام بتاريخ اللاعب الطبي، مضيفا: «دي مشكلة بتواجهنا في مصر، اللاعب ليس له تأمين صحي في مصر مثل أوروبا، في أوروبا سهل جدا اكتشاف إصابة اللاعب بالصليبي ولكن عندنا بنعتمد على الكشف الطبي وهذا لا يكفي».