شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: ياسر ابراهيم تعرض للاصابة في العضلة الضامة خلال مباراة دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي «الأهلي» إن ياسر إبراهيم مدافع الفريق اشتكى من الإصابة في العضلة الضامة، خلال مباراة الفريق أمام وادي دجلة اليوم الاثنين، في الجولة الـ20 لبطولة الدوري.

واضطر اللاعب إلى مغادرة المباراة في الدقيقة الـ30، بعد الإصابة في العضلة الضامة، وفقًا للتشخيص المبدئي، ليحل زميله سعد الدين سمير بديلا له.

وذكر الموقع الرسمي للنادي «الأهلي» أنه من المنتظر أن يخضع ياسر إبراهيم إلى فحص طبي لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه

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