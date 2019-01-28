فيديو.. ملخص وأهداف أهلي جدة والتعاون (4-3)

حقق فريق أهلى جدة السعودي، فوزًا قاتلاً على نظيره التعاون 4-3، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري السعودي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى 1-0 عبر اللاعب عبد الفتاح عسيري، وشهد الشوط الثاني قمة الاثارة حيث سجل كل الفريقين 3 أهداف.

وسجل للتعاون إبراهيم الزبيدي (56) و جهاد الحسين (60) وأوجوستو (85)، وسجل للاهلي دجانيني (64) و(87) وعمر السومة (80) من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل الأهلى المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بينما يحتل التعاوزن المركز السادس برصيد 26 نقطة.