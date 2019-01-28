فيديو.. ملخص وأهداف الأهلي ووادي دجلة (2-1)

واصل الأهلي صحوته وحصد الفوز الثالث على التوالي ببطولة الدوري المصري، بعد تغلبه على مضيفه وادي دجلة بنتيجة 2-1، اليوم الإثنين، بإستاد بتروسبورت، في الجولة 20 للدوري.
سجل للأهلي عمرو السولية والتونسي علي معلول، في الدقيقتين 17 و65، وأحرز لوادي دجلة محمد هلال في الدقيقة 86، بعد مباراة مثيرة شهدت توترا في الأجواء بين الفريقين.
ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث بقيادة مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي، بينما تجمد رصيد وادي دجلة بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونيس، عند 20 نقطة في المركز 16.
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