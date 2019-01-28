الأهلى يفوز على دجلة بهدفين ويواصل انطلاقته نحو قمة الدوري بـ 33 نقطة

فاز فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفى الفريق الأحمر عمرو السولية وعلى معلول، بينما أحرز هدف وادى دجلة محمد هلال من ضربة جزاء، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين فى الجولة الـ20 للدورى الممتاز، والتى أقيمت باستاد بتروسبورت، بهذه النتيجة أرتفع رصيد الأهلى للنقطة 33 محتلاً المركز الثالث، فيما توقف رصيد وادى دجلة عند النقطة 20 محتلاً المركز السادس عشر.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من..

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، حسين الشحات ورمضان صبحي.

خط الهجوم: ناصر ماهر وجونيور أجاي

فيما يضم تشكيل وادى دجلة كلاً من..

محمد عبد المنصف في حراسة المرمى.

في الدفاع: أسامة العزب – خالد رضا – أحمد رمضان بيكهام – عمرو صالح.

في الوسط: عبد العاطي – بوزاس فاسيلوس – محمد هلال – حسام عرفات – إبراهيما نداى.

في الهجوم: محمد جمال بيبو.

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